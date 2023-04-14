انفجار في مزرعة أمريكية يودي بحياة 18 ألف بقرة

أفادت أنباء بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، عن نفوق 18 ألف بقرة، وذلك في انفجار بمزرعة للألبان ، اضافه الي إصابة شخص واحد بجروح .

وأكد مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر، في بيان، إن الحادث هو "الأخطر في تاريخ ولاية تكساس ".

وأضاف أن "التحقيق فيه ومتابعة المسؤولين سيأخذ بعض الوقت على الأرجح".

ودمر الانفجار والحريق ، مزرعة ألبان ساوثفورك في منطقة بانهاندل بتكساس.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بـ"مروع". وأشار الي أن "نصل الي الأسباب والحقائق عن هذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل".

ورجح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة "سي بي إس" أن السبب هو ارتفاع حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة.

وأشار إلى أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".