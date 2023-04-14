مجدي بدر: متعود على الضرب من محمد رمضان

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، للحديث عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يجسد فيه شخصية "بلال شامة".

وعلق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلا: "التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم "عبده موتة"، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك، وفي مشاهد اتصورت في إسكندرية، ومشهد السلم، أنا متعود على الضرب من محمد رمضان".

وأضاف: "محمد رمضان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك".