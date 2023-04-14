فحص طبي لفتوح اليوم لحسم موقفه مع الزمالك أمام المقاولون

يخضع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم الجمعة للوقوف على حجم اصابته بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة حرس الحدود بالأمس فى الدوري .

وخرج فتوح مصاباً في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ودخل بديلاً له الشاب حاتم سكر، ليشارك فى اللقاء.

وتم تشخيص اصابة فتوح على أنها عبارة عن كدمة قوية أسفل الظهر، اضطر الجهاز الفنى لتغيير اللاعب خوفاً عليه من تفاقم الاصابة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف اللاعب من المشاركة فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل بعد الفحص الطبي الذى سيخضع له اللاعب .

وكان الزمالك قد فاز على حرس الحدود أمس بثلاثية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يقود الكولومبي أوسوريو تدريبات الزمالك لأول مرة اليوم بعد توليه مهمة تدريب الفريق .