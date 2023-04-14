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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يعلن القضاء على معقل الجيش الأوكراني بالقرب من أوجليدار شرقي أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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كشفت فرق استطلاع في الجيش روسية أنه تم تدمير معقل للجيش الأوكراني بالقرب من أوجليدار في منطقة دونيتسك في شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.
وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية ألكسندر جوردييف لوكالة تاس الوسية اليوم الجمعة إنه "تم الكشف عن قوات استطلاع للقوات الأوكرانية وقامت فرق مدافع جياتسينت بتدميرهل في منطقة أوجليدار مما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 12 مسلحا".
وقال إنه في منطقة دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات صواريخ هيمارس.
وأضاف جوردييف: "أسقطت فرق أنظمة صواريخ إس-300 وبوك الأرض جو سبعة صواريخ، وقضت نيران المدفعية على مجموعة صواريخ مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية بالقرب من أوجليدار".
وأوضح المتحدث أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني.

الجيش روسي دونيتسك أوكرانيا