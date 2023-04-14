روسيا والكونجو الديمقراطية تعملان على تعزيز التعاون في المجال الثقافي

الجمعة 14/أبريل/2023 - 11:20 ص

أعلن سفير جمهورية الكونجو الديمقراطية لدى روسيا، إيفان فانجو-نجيمبي، أن موسكو وكينشاسا تعملان على تعزيز التعاون في المجال الثقافي، مشيرا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية طلبت إنشاء فرع لها في بلاده.

وقال فانجو-نجيمبي لوكالة أنباء «سبوتنيك»: «لقد طلبت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إنشاء فرع لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهناك مشروع لإنشاء مركز لتعلم اللغة الروسية».

وأضاف: «تجرى كذلك مباحثات بين جامعات روسية وجامعات شقيقة في الكونغو الديمقراطية، منها جامعة كينشاسا وجامعة كينشاسا الحرة والجامعة التربوية في كينشاسا، مع الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وجامعة أورال في مدينة يكاترينبورج وجامعة دراسات الأرصاد المائية في يكاترينبورج وجامعة تربوية تابعة لمقاطعة فورونيج، التي سيزور وفد منها العاصمة كينشاسا في الفترة من 23 أبريل ــ 6 مايو المقبل».

وقامت جامعة كينشاسا في يناير الماضي، بتدشين تمثال نصفي تذكاري لأول رائد فضاء روسي، يوري جاجارين، في حرم الجامعة في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مارس 2022، أن بلاده تولي دائما أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية.