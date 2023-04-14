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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن خيبة أملها من رفض استئناف مواطن أمريكي محكوم عليه بالإعدام بالصين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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 أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها من رفض محكمة صينية الاستنئناف المقدم من أحد مواطنيها محكوم عليه بالإعدام في الصين.

 وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "أن محكمة جيانجمن المتوسطة في الصين رفضت  استئناف المواطن الأمريكي المعتقل ظلما مارك سويدان، وأيدت عقوبة الإعدام ضده".
وتابع البيان "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار وسنواصل الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه والعودة إلى الولايات المتحدة". 
وأضاف البيان أنه "لطالما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم لكبار المسؤولين في الصين بشأن علاج سويدان ورعايته الطبية وعدم قدرته على إرسال أو تلقي البريد في الوقت المناسب".
وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يواصلون التركيز شخصيا على الإفراج عن مارك سويدان والمواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين ظلما أو المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم.

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