وزير خارجية الصين: بكين مستعدة للعمل مع ألمانيا اقتصاديا وتجاريا

الجمعة 14/أبريل/2023 - 11:15 ص

قال وزير الخارجية الصيني "كين جانج" اليوم الجمعة إن بلاده على استعداد للعمل مع ألمانيا على الجبهتين الاقتصادية والتجارية، كما أن البلدين شريكان وليس خصمان.

وأضاف كين - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الألمانية "أنالينا بيربوك" نقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منه - أن كبح جماح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيكون له نتائج عكسية.

وحول الوضع مع تايوان، قال كين إنه إذا كانت الدول ترغب في احترام مبدأ الصين الواحدة، فإن الخطوة المناسبة تتمثل في معارضة استقلال تايوان بشكل حازم.

وبشأن قضية أوكرانيا، قال كين إن الصين على استعداد لمواصلة العمل من أجل إرساء السلام، معربا عن أمله في أن تظل جميع الأطراف المعنية بالأزمة موضوعية وهادئة بالإضافة إلى العمل سويا.