وزير الخارجية: : مصر تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الفلسطينية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك ضرورة لوجود رؤية للمجتمع الدولي للتعامل مع قضية الإرهاب، لأن الإرهاب سيؤدي إلى مخاطر في دول المنطقة، بالإضافة إلى خطوط الهجرة الغير شرعية التي قد تنقل العناصر الإرهابية إلى أوروبا ، معقبًا: "عدم وجود رؤية لمكافحة الإرهاب تقصير كبير من المجتمع الدولي، و هناك مخاطر كبيرة تترتب على هذا الأمر".

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره على فضائية "ten"، أن هناك توافقًا كبيرًا بين مصر وتركيا حول القضية الفلسطينية حول إقامة الدولة الفلسطينية ومنع التجاوزات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوضع في فلسطين لا يمكن ان يستمر ، وما حدث مؤخرًا في المسجد الأقصى يجعلنا نكثف جهدنا للخروج من إدارة الأزمة الفلسطينية لحل الأزمة.

ولفت إلى أن مصر تبذل جهودًا كبير لتهدئة الوضع وعدم التصعيد، وهذه الجهود لا تهدف لتثبيت الأوضاع واستمرار تراجع الحقوق الفلسطينية ، ولكن نهدف من هذه الجهود هو العودة إلى المسار التفاوضي والسعي لحل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

https://www.youtube.com/watch?v=NrzQpClbFRY&t=1s