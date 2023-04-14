"الغجري" و"حدث في بلدة أخرى" في عروض نوادي مسرح السويس

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، عرضين مسرحيين لفرقتي نوادي مسرح قصر ثقافة السويس، ضمن فعاليات النشاط المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرضان هما "الغجري" للمخرج محمد التنجيري، تأليف بهيج إسماعيل، وتدور أحداث المسرحية حول إحدى القرى التى تحيا فى هدوء وسلام إلى أن يأتى إليها مجموعة من الغجر لينقلب الحال، حيث يترصد فرح وهو زعيم الغجر عزام وهو أحد سكان القرية والذى يتصادف تواجد الغجر فى ليلة زفافه على ريم الفتاة التى يعشقها منذ الصغر، ليحيل فرح حياة عزام الهادئة إلى جحيم، فيمارس معه جميع الحيل والمكائد للتفريق بينه وبين عروسه بدون سبب واضح لكل هذا الحقد والشر تجاهه.

والعرض الثاني بعنوان "حدث في بلدة أخرى" للمخرج أحمد رضوان، تأليف محمد رؤوف، وتدور الأحداث حول اتجاه البشر نحو الشهوات وانسياقهم حول المهلكات والمخدرات، والحب مما يؤدي إلى هلاك البشر ونهاية العالم.

جاءت العروض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين، ومقرر اللجنة مروة ماهر.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

FB_IMG_1681462901421

FB_IMG_1681462898171

FB_IMG_1681462893581

FB_IMG_1681462887127