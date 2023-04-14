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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري: توافق في الرؤى بين مصر وتركيا تجاه القضية الفلسطينية

شكري ووزير الخارجية
شكري ووزير الخارجية التركي
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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك توافقا في الرؤي بين مصر وتركيا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف سامح شكري، خلال لقاء خاص لـ فضائية "تن"، أن هناك اتفاقة تاما بين الدولة المصرية وتركيا على حقوق الشعب  الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية، ومنع استمرار التجاوزات والاعتداءات.

ولفت سامح شكري، إلى أن مصر تأمل أن يكون جو التعاون هو السائد في كل دول المنطقة، وفي حال تسوية القضية الفلسطينية وإزالة العوائق المرتبطة باستمرار هذه القضية، فإن هذا من شأنه عودة الاستقرار وتعزيز السلام، وتوفير فرص واعدة للمنطقة. 

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