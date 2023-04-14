"شئون الحرمين" تستنفر كامل طاقاتها لرفع الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن

الجمعة 14/أبريل/2023 - 11:05 ص

أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال القاصدين لأداء صلاة الجمعة اليوم، وسعيها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر - "إنه نظرا للكثافة الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام استنفرت الرئاسة كامل طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية لتحقيق الانسيابية والمرونة في الحركة ورفع كفاءة الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن، كما ستستثمر الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام للتيسير على القاصدين أداء عباداتهم.

وأشار إلى أنه تعزيزا لتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام، يعمل (11) روبورتا ذكيا للتعقيم، و(20) بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر ب (1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس.

يساندهم عدة فرق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، وفق آلية عمل تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.