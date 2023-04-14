سامح شكري: 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة(فيديو)

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اتفاقًا للتجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة، والعلاقات الاقتصادية استمرت على طبيعتها خلال السنوات السابقة، وزاد التبادل التجاري لـ10 مليارات دولار، وهذا الرقم مؤهل للزيادة نظرًا لجهود الدولتين في هذا الصدد، وتشجيع المستثمرين في البلدين على تكثيف التواصل فيما بينهما.

وأضاف سامح شكري، خلال حواره على فضائية “ten”، أن هناك حديثا عن التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجال الطاقة المتجددة ، والحديث عن إقامة منطقة تجارية لتركيا في قناة السويس ، وهذا يوفر لتركيا الوصول إلى الوصول إلى دول جديدة، مشيرًا إلى أن أنقرة والقاهرة لديهما وزن وثقل سياسي، والتعاون بينهما سيكون له وزن كبير في هذا الصدد.

ولفت إلى أن مصر تأمل أن يكون جو التعاون هو السائد في كل دول المنطقة، و في حال تسوية القضية الفلسطينية وإزالة العوائق المرتبطة باستمرار هذه القضية، من شانه أن يعود على المنطقة بالاستقرار وتعزيز السلام، وتوفير فرص واعدة للمنطقة.