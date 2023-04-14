ناقد رياضي: مانشستر يونايتد ليس محظوظا باللعب أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي

قال الناقد الرياضي محمد جمال، إن مانشستر يونايتد ليس محظوظا بمواجهة إشبيلية في دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي، إذ أن الفريق الإسباني متمرس جدا في هذه المسابقة.

وأضاف جمال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن إشبيلية يجيد التعامل مع البطولة، واستطاع التعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين، بعدما كان متأخرا بهدفين، حيث سجل الفريق الإنجليزي هدفين ذاتيين في مرماه، بعدما كان الفريق الإنجليزي قريبا من حسم المباراة وحسم التأهل إلى الدور الموالي بنسبة كبيرة.

وتابع الناقد الرياضي: «هاري ماجواير سجل هدفا ذاتيا، ليتعادل إشبيلية في الأمتار الأاخيرة من عمر المباراة، هو لاعب كثير الأخطاء، واخطاء مانشستر يونايتد على المستوى الدفاعي متكررة منذ بداية الموسم، بالنسبة إلى هاري ماجواير فإنه يقدم مردودا أفضل رفقة المنتخب الإنجليزي لأن معه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم حمل العبء عنه، أما في مانشستر يونايتد فإن هناك أخطاء كثيرة».