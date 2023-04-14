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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رواد المحافظات الحدودية يحتفلون بيوم اليتيم في طور سيناء

جانب من فعاليات الاحتفال
جانب من فعاليات الاحتفال
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شارك مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، فى احتفال المحافظات الحدودية، برئاسة المستشار محمود سرور نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، وأحمد نشأت عفيفي، رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، بيوم الطفل اليتيم، الذى استضافه مسرح الفنار في العاصمة طور سيناء. 

 قدمت فرقة المسرح بطور سيناء، عروضا فنية لاقت استحسان الجمهور ، ومنها فقرة استعراض ماسكات عرائس رقص عليها الأطفال، تلاها الأوبريت المسرحي “يتم الرسول”، شارك فى الغناء الفنان إسلام محمد، اخراج جمال مهران، مدير الإدارة الفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء.

كما جرى تقديم عدد من التبلوهات الاستعراضية النوبى والفرعوني والحديث، ثم فقرات فردية غناء  إسلام محمد وياسمين عادل.

كان مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، قد عقد اجتماعا موسعا مع شباب رواد المحافظات الحدودية، الشهر الماضي؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية بالمبادرات والفعاليات؛ لخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، ووفد من شباب المحافظات الحدودية بجنوب سيناء برئاسة المستشار محمود سرور نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، وأحمد نشأت عفيفي، رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء.

استعرض رئيس المدينة خلال اللقاء رؤى وخطط الدولة في الفترة الحالية وما يجرى في مواجهة التحديات والمشكلات التي تهم أبناء المدينة وما يجرى انجازه على ارض الواقع.

وثمنت رواد المحافظات الحدودية الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية خاصة ما يقوم به رئيس العاصمة من مجهودات مبذولة؛ لحل المشكلات وإزالة المعوقات وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

 كما جرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من الأفكار والمبادرات التي جرى استخراجها من ورش العمل التي قامت بتنفيذها شباب رواد وما يمكن ان يجرى تنفيذه بالتعاون مع الوحدة المحلية ؛ لرفع نسب المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات .

 

 

 

 

 

 

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الاحتفال بيوم الطفل اليتيم رواد المحافظات الحدودية مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء