ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يضع خطة الإعداد لبطولة كأس العرب بالسعودية

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، برنامجا مكثفا للمنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب في نسختها الرابعة التي ستقام بالسعودية الشهر المقبل، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتشارك في منافسات البطولة منتخبات، السعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وموريتانيا والسودان وليبيا وجزر القمر، وستُجرى قرعة البطولة في الـ 16 من أبريل الحالي في العاصمة السعودية الرياض، ومن ثم سيتم إصدار جدول مباريات خلال المرحلة المقبلة.

وجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر عام 2008، وحقق لقبها الفراعنة، وجاء وصيفاً منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

وأقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجدداً في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني، والنسخة الرابعة تحتضنها السعودية بعد فترة توقف قاربت تسع سنوات.

الكرة الشاطئية اتحاد الكرة كآس العرب السعودية