فيتوريا يجهز بديل لودية المكسيك قبل لقاء أوغندا

يخطط البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة منتخب عربي في يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ووضع فيتوريا ودية المنتخب أمام منتخب عربي قوي كخيار ثانى، حال لم تكتمل مفاوضات إحدى شركات التسويق مع اتحاد الكرة لاتمام ودية المكسيك المحتمل اقامتها في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب المنتخب المغربي بمقترح من شركة تسويق أوروبية، بمواجهة منتخب مصر وديا في التوقف المقبل، حسبما أشارت بعض التقارير المغربية، لكن لم يكن هناك عرضا رسميا للاتفاق على إقامة اللقاء الودي سواء من ناحية الموعد أو الملعب المقترح لاحتضان اللقاء.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.



وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.