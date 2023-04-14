أوكرانيا: القوات المسلحة صدت 49 هجوما روسيا

الجمعة 14/أبريل/2023 - 09:23 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 49 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية شنت ثلاث ضربات على مناطق ارتكاز القوات الروسية على مدار اليوم" لافتة إلى أن القوات الروسية شنت 19 ضربة جوية، بالإضافة إلى تنفيذ 39 ضربة باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.