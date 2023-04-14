الانبا كيرلس يترأس قداس "خميس العهد" بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

ترأس الأنبا كيرلس وليم مطران اسيوط الشرفي للأقباط الكاثوليك صلوات اللقان وقداس خميس العهد بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية .

وعاون المطران فى الصلاة رعاة الكنيسة القمص كيرلس عازر وكيل عام مطرانية القوصية والقمص انطون رزق الله والاب يوحنا ماهر.

وخلال العظة تحدث المطران حول قول الرب يسوع لتلاميذه الاطهار ليلة العشاء السري " كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم " ( لو 22 / 15 ) حيث اوضح المطران أن رغبة قلب الرب يسوع فى تأسيس سر الافخارستيا ، هى فى أن يكون قريباً منا بل فى داخلنا ، لقد اراد الرب ليلة العشاء السري بطريقة نهائية وجذرية أن يبقى معنا إلى الأبد ، يدخل في حياتنا بل يضحى غذاء وقوتاً ضرورياً يهبنا الدعم والسند فى مسيرة الحياة.

وأضاف الأب المطران : يدفعنا التناول من سر جسد الرب ودمه إلى الاندماج فى الرب والتشبه به حتى تتولد فينا مشاعر المغفرة والحب نحو كل إنسان .

وباسم الحب قام يسوع عن العشاء وخلع ثيابه وانحنى يغسل أرجل تلاميذه وهو ما يدعونا إليه الرب اليوم أن نحب بعضنا بعض ونغسل ارجل بعضنا .



واختتم الانبا كيرلس وليم عظته للمحتلفين : " أمامنا مائدتنا ، القربان المقدس وغسل الأرجل ، والاثنين مرتبطين ارتباطاً وثيق معاً فمن تناولنا لسر القربان الاقدس ننطلق إلى خدمة الأخرين ومحبتهم لأن الافخارستيا تهبنا قوة وحياة فعلينا ايها الابناء المباركون ان نتجاوب مع رغبة قلب يسوع فى ان يبقى معنا ويعمل فينا كتلاميذ احباء قادرون على الخدمة والعطاء بقوة المحبة ".



فى نهاية القداس تم توزيع الماء المبارك على الحاضرين واختتمت الصلوات بقراءات الساعة الحادية عشر من يوم خميس العهد والطلبة ثم البركة الرسولية من الأب المطران.