الكنائس المسيحية الأرثوذكسية الشرقية في القدس تحتفل بـ "الجمعة العظيمة"

تحتفل بعض الكنائس الشرقية في القدس اليوم بـ"الجمعة العظيمة"، بعد أن احتفلت أمس بخميس الأسرار المقدسة، قداس العشاء السري الأخير للسيد المسيح ورتبة غسل الأرجل، ومسح بزيت المقدس في كنيسة الكاثوليكون للروم الارثوذكس أمام القبر المقدس داخل كنيسة القيامة بحضور الأباء المطارنة والكهنة ورجال العلمانيين والشعب المؤمن .



ترأس الاحتفال البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الارثوذكس رتبة غسل الأرجل لأثني عشر من مطارنة وكهنة والارشمندريت نيكتاريوس نائب رئيس المالية، والأيكونومس جبرا بدور كاهن رعية كاتدرائية مار يعقوب للروم الأرثوذكس تيمنا بالسيد المسيح له المجد، بحضور سكرتير عام البطريركية رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس ورئيس أساقفة جرش ثيوفانس ورئيس اساقفة أبيلا ذوروثيوس والمتروبوليت ايسيخيوس ورئيس الاساقفة ايسيذورس رئيس كنيسة القيامة والقنصل اليوناني العام ايفاجيلوس فليوراس ،ورئيس اساقفة سبسطية المطران حنا عطاألله وكاهن رعية الروم الارثوذكس الايكونومس الاب جورج خضر برامكي وقنصل اليونان العام ايفاجيلوس فليوراس ووكلاء كنيسة مار يعقوب للروم الارثوذكس والمختار جورج قمر وحشد كبير من ابناء رعية الروم الارثوذكس من القدس والأراضي الفلسطينية،والحجاج والزوار من قبرص واليونان وصربيا ورومانيا وروسيا واستراليا ونيوزيلاندا وبريطانيا وأمريكا والمؤمنين الحجاح والزوار والسواح .

كما أقيم قداس احتفالي في الصباح الباكر بكاتدرائية القديس يعقوب للروم الارثوذكس بالقرب من كنيسة القيامة ترأسه البطريرك ثيوفيلوس الثالث بمشاركة المؤمنين من ابناء رعية الروم الارثوذكس.

في السياق ذاته ترأس النائب البطريركي كبيرالأساقفة سيفان غريبيان تحت رعاية البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك الارمن الارثوذكس في القدس ورئيس الاستاتيسكو الارشمندريت غوريون والارشمندريت صموئيل رئيس كنيسة القيامة وسكرتير البطريركية رتبة حفلة غسل الارجل لأثني عشر من مطارنة وكهنة ومن أعضاء أخوية مار يعقوب للأرمن الارثوذكس وذلك في كنيسة الزيتونة داخل البطريركية الارمنية الرسولية الأرثوذكسية بحضور حشد من ابناء الرعية الأرمنية الرسولية الأرثوذكسية والحجاج والزوار الأرمن من ارمينيا وكندا واستراليا وامريكا.

بينما في كنيسة مار مرقس للسريان الأرثوذكس ترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي العام للكنيسة الانطاكية السريانية الارثوذكسية في القدس والاردن والاراضي المقدسة قداس ورتبة حفلة غسل الأرجل في دير مار مرقس للسريان الارثوذكس في القدس عاونه الربان شمعون جان والربان بولس خانو والشماسان خضر والياس السرياني بحضور ومشاركة جوقة الكنيسة السريانية الارثوذكسية ،وأعضاء المؤسسات الكشافة والنادي المختار سامي برسوم وابناء ووجهاءالرعية السريانية الارثوذكسية والحجاج والزوار السريان من السويد وهولندا والمانيا وكندا وامريكا.

في سياق متصل ترأس رئيس الاساقفة الانبا الدكتور أنطونيوس مطران كنيسة الاقباط الارثوذكس في القدس والشرق الادنى رتبة حفلة غسل الارجل لأثني عشر كاهنا وتلميذا تيمنا بالسيد المسيح مع تلاميذه في كنيسة القديس أنطونيوس داخل بطريركية الاقباط الارثوذكس الواقع بالقرب من باب خان الزيت وكنيسة القيامة في القدس عاونه، الارشمندريت انطونيوس الاورشليمي، والارشمندريت بيشوى زكي الاورشليمي والارشمندريت عزريا الاورشليمي والارشمندريت حنانيا الاورشليمي ولفيف من رجال الاكليريوس والراهبات الاقباط وجوقة الكنيسة بترانيمها التقليدية ورئيس الاستاتيسكو سليم ميناريوس والحجاج والزوار وابناء الرعية القبطية الارثوذكسية.



بينما في كنيسة العذراء للأثيوبيين ألأرثوذكس احتفل الأحباش الارثوذكس بخميس الاسرار وغسل الأرجل لأثني عشر كاهنا وشماسا ومن ابناء رعية الاثيوبيين في كنيسة العذراء للأحباش الارثوذكس في القدس ترأسها المطران أبا امباكوب وعاونه لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة وحضرها سفير وقنصل أثيوبيا وأبناء رعية الاحباش من القدس والاحجاج والزوار الأحباش من الحبشة والعالم.

وفي غزة ترأس صباح أمس النائب البطريركي للروم الارثوذكس رئيس أساقفة طبريا ألكسيوس ممثلا عن بطريرك القدس للروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث وساعده الارشمندريت أمفيلوخيوس بمسحهم بزيت التائب المقدس وقداس ورتبة غسل الأرجل لأثني عشرة من العلمانيين والشمامسة والمؤمنين من ابناء الرعية في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس وعاونهم ووكلاء الكنيسة وجرت ثلاث دورات احتفالية داخل الكنيسة شارك فيها الجميع وحضرها مختار ورؤساء وأعضاء المؤسسات الارثوذكسية الكشفية وجمعية حاملات الطيب الخيرية الارثوذكسية وشبيبة الروم الارثوذكس ومدرسة الاحد الارثوذكسية ووجهاء وأبناء وعائلات الروم الارثوذكس من أنحاء قطاع غزة.

كما تحتفل وحدة الكنائس المسيحية في فلسطين والاردن من جهة أخرى تحتفل كافة الكنائس المسيحية حسب التقويمين

الغريغوري الغربي واليولياني الشرقي سويتا في الضفة الغربية فلسطين والاردن بحفل خميس الاسرار كل في كنيسته “وبالجمعة المقدسة العظيمة“ وسبت النور المقدس وأحد الفصح القيامة المجيدة.

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