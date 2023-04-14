مصرع سيدة دهسها قطار وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط، فيما أصيب مهندس وزوجته وابنيهما، في حادث تصادم سيارتين بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن قطار قادم من القاهرة متجهة إلى محافظات جنوب الصعيد صدم شهد يونان 50 عاما، ربة منزل، تقيم بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة، مما أدى إلى مصرعها وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 3651 ن ق ا، ربع نقل، و7185 ن ق د، نصف نقل، بطريق قرية الجندية الفرعي بمركز بني مزار في شمال المنيا، بسبب السرعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث، أسفر عن عن إصابة كل من: "أشرف.م" 45 عاما مهندس، وزوجته "صفاء.ط"، 35 عاما مهندسة، وابنيهما مصطفى 3 سنوات، ويقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم وضع الزوجة تحت الملاحظة لإصابتها بغيبوبة تامة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.