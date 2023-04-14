مصرع مُسن متأثرًا بحريق داخل غرفته أعلى عقار في عين شمس

لقي مُسن مصرعه بعد نشوب حريق داخل غرفة يقيم بها أعلى عقار بشارع أحمد زكي بمنطقة أحمد عصمت في عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.



بلاغ للحماية المدنية

تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل غرفة أعلى عقار في منطقة أحمد عصمت بنطاق قسم شرطة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

جثة مسن داخل الغرفة

وعقب الفحص تبين العثور على جثة رجل مسن، يقيم داخل الغرفة ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته عقب فشل عملية إنقاذه من قبل الأهالي في اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.