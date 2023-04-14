بالقرآن الكريم.. دعاء ليلة الجمعة 23 رمضان 2023

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائمًا ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفي الليلة الثالثة والعشرون من رمضان وكذلك دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهرك يا رحمن، يا غفار يا تواب يا عاتق كل تائب من النار، اللهم اقبل منا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد،

بسم الله الرحمن الرحيم (ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ (23)) صدق الله العظيم.

اللهم تجليت وتعاليت وسبحانك اللهم عما يصفون، نحمدك ونستعين بك اللهم بقرآنك العظيم ونستحلفك اللهم يا كريم أن تشفينا من كل داء استوطن أجسادنا ولا نعلمه وأنت تعلمه، اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وآمن روعاتنا، اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر لنا، اعتقنا من النار واحجب ما بيننا وبين جهنم بجدار لتوبة والإيمان والصدق والإخلاص يارب، اللهم القناعة ذروة حلاوة الإيمان بك ومعرفتك يارب، بسم الله الرحمن الرحيم (أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجۡهِهِۦ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ (24) صدق الله العظيم .

اللهم إنا نؤمن بقرآنك الكريم ونمتثل لأوامرك الكريمة ونتقيك يارب العالمين، قنا عذاب النار ولا تعذبنا يا رحمن واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اقبل توبتنا يا تواب واعتقنا من النار يارب

بسم الله الرحمن الرحيم (كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَاهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ (25) صدق الله العظيم ، اللهم سمعنا قرآنك الكريم واطعنا، بسم الله الرحمن الرحيم (فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلۡخِزۡيَ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ (26)صدق الله العظيم.

فلا تعذبنا كما عذبت من قبلنا الكفار والفجار وحاصرتهم بالعذاب والخزى فى الدنيا والآخرة، بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدۡ ضَرَبۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ (27)) صدق الله العظيم.

اللهم إنك ضربت الأمثال لنا فى القرآن من الأمثال التاجرة والأخبار الجلية الوضوح مما يحتاج الناس إليه واعتبرها بتلك الأمثال يارب، اللهم رحماك وغفرانك وعفوك يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم (قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ (28))صدق الله العظيم. اللهم جعلت لغتنا هى لغة القرآن وهذا تشريف لنا ورحمة منك يا الله بنا المصريين والعرب حتى يتسنى لنا عبداتك الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم (ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَ رَجُلٗا سَلَمٗا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (29)) صدق الله العظيم.

اللهم ارحنا من حب الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات يارب، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأنر بصائرنا واهدنا إلى حسن مآب، بسم الله الرحمن الرحيم(إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمۡ تَخۡتَصِمُونَ (31))صدق الله العظيم، اللهم عدلك، اللهم تجاوز عنا ونجنا من النار عتقا، اللهم جنتك، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما رزقتنا من ثروات، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث بالقرآن العظيم.