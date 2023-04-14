شاكر: جاري دراسة زيادة قدرات التغذية الكهربائية

أكدت وزارة الكهرباء على دورها الهام في استصلاح منطقة العوينات وأنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لمساحة 80 ألف فدان بمنطقة العوينات بتكلفة بلغت 675 مليون جنيه وبقدرات تبلغ 120 ميجاوات وتم كهربة حوالى 650 بئر ارتوازى بالمنطقة وتوصيل التيار لمشروعات الاستثمار وشملت مصنع وثلاجة البطاطس بقدرة بلغت حوالى 30 ألف ميجاوات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مساحة الاستصلاح فى منطقة العوينات قبل عام 2014 لم تكن تتعدى 11 قطعة إلا أن هذه المساحات تضاعفت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان لقطاع الكهرباء دور هام فى هذا المشروع حيث تم توصيل التيار لمساحة 50 ألف فدان بتكلفة بلغت 450 مليون جنيه ولمساحة أخرى تبلغ 20 ألف فدان بتكلفة 260 مليون جنية وأخيرًا مساحة 10 آلاف فدان بتكلفة 165 مليون جنيه وتم تركيب مغذيات جديدة لمطار شرق العوينات لتأمين المغذيات القائمة وتوفير 35 ميجاوات للشركات العاملة بالمنطقة وأنه جارى حاليا دراسة زيادة قدرات التغذية الكهربائية لمطار الداخلة بحوالى 30 ميجاوات بتكلفة 200 مليون جنيه ومطار المنيا بتكلفة 520 مليون.



استعرض المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن استثمارات الدولة لدعم شبكة كهرباء محافظات مصر الوسطى الخمس خلال سنوات الرئيس السيسى بلغت أكثر من 4 مليارات جنية مقابل استثمارات فى نفس المدة سابقا لا تزيد عن 500 مليون جنيه بزيادة 8 أضعاف ما كانت عليه وقد تضاعفت مكونات الشبكة.

وأشار «شمعة» إلى أنه تم زيادة عدد الموزعات إلى أكثر من 140 موزع مشيرًا إلى الموازنة العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالى القادم 3023 / 2024 تتضمن تنفيذ مشروعات بمبلغ 748.928ملايين جنيه لتحقيق المستهدف لتأمين التغذية الكهربائية لحوالي 4.713 مليون مشترك فى نطاق عمل الشركة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالي 51% من مساحة الجمهورية.

وأكد أن أهم أهداف الخطة تتلخص فى تحسين مؤشرة جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء.

واستهدفت الشركة تنفيذ استثمارات لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (640) مليون جنيه سيتم من خلالها إنشاء 3 لوحات توزيع جديدة وإحلال 7 لوحات وإضافة موصلات وكابلات جهد متوسط بطول 247.5 كم. وإضافة 65.9 كم على شبكة الجهد المنخفض، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 243) كم.وإضافة 209 أكشاك ومحولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله إحلال لعدد (108) محول توزيع. ومن المستهدف وصول الحمل الأقصى للشركة إلى (3322) ميجاوات.