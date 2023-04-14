الأهلي يفوز على الزمالك 27- 25 في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-25، مع نهاية أحداث المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء الخميس على صالة 6 أكتوبر الدولية ندية كبيرة بين القطبين قبل أن يحسمها الفارس الأبيض بخبرة قائده أحمد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لقبل النهائي بعد تفوقه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34-30، فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على نظيره الطيران بنتيجة 40-20.

ويواجه غدًا الأهلي نظيره سبورتنج، في المباراة النهائية، فيما يواجه الزمالك نظيره سموحة على المركز الثالث.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة المهندس حسين عثمان الخاصة بنادي المقاولون العرب.