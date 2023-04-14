بايدن يدعو لندن للعمل «بشكل أوثق» مع دبلن بشأن إيرلندا الشمالية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، المملكة المتحدة إلى التعاون "بشكل أوثق" مع إيرلندا لحفظ السلام في مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد بايدن في خطاب أمام البرلمان الإيرلندي في دبلن: "أعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع إيرلندا في هذا الشأن، يجب ألا يسمح أبدا بعودة العنف السياسي إلى هذه الجزيرة".

ووصل بايدن إلى بلفاست، في وقت سابق، وسط احتجاجات عنيفة ضد اتفاقية "الجمعة العظيمة" لعام 1998، والتي أنهت 30 عاما من الصراع العنيف في إيرلندا الشمالية.

وكان في استقبال بايدن في مطار بلفاست، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بينما أشاد البيت الأبيض بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاقية قبل 25 عاما.

وقبل وصوله، قال بايدن وهو من أصول إيرلندية، إنه يتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في بلفاست و"التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء".