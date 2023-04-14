بأسلوب المغافلة| حبس المتهم بسرقة هواتف المواطنين في الأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية، أمس الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف واقر بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، واعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية)، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.