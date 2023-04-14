مدحت عبد الهادي: سعيد بالفوز على الحدود وكارلوس أوسوريو سيتسلم مهامه من اليوم

قال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك إن مباراة حرس الحدود كانت مهمة للفريق الأبيض خاصة بعد الانتصار على البنك الأهلي في المباراة السابقة.

وأبدى «عبد الهادي» سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك بنتيجة 3-0، موضحا أن فريقه كان مطالب باللعب بشراسة هجومية من أجل تحقيق المكسب وهو ما تحقق في لقاء حرس الحدود.

وأضاف «عبدالهادي» في المؤتمر الصحفي:” سعيد بسبب شكل الفريق خلال الفترة الأخيرة والروح الموجودة لأنها ستساعد الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة”.

وتابع المدرب العام لفريق الزمالك: ” بداية من اليوم الجمعة سيتسلم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد مهام عمله، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في كافة البطولات التي نشارك فيها”.

وقال المدرب:” بدأنا لقاء حرس الحدود بطريقة 4-3-2-1 بالشكل المعتاد للفريق، ونجحنا في تسجيل هدفين، وحرس الحدود قدم مباراة تكتيكية كبيرة، ولجأت للعب على الأطراف، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء”.

وأضاف: ” بعد إصابة أحمد فتوح قمنا بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وبعدها دفعنا بسيف جعفر في وسط الملعب، ولاعبو الزمالك يمتلكون إمكانيات كبيرة في الخط الهجومي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية لتحسين الشكل أمام مرمى المنافسين”.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.