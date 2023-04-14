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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمس الخميس، بمكتبه، اللواء محمد مصطفى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بسوهاج، بحضور إسلام نور الدين أمين مساعد الحزب.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والحزب، وإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم المجتمع السوهاجي، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرات المجتمعية التي أطلقها حزب مستقبل وطن بسوهاج خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة المحافظة، لافتا إلى توفير كامل الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطن السوهاجي.

أجهزة المحافظة الأسر الأولى بالرعاية إطلاق عدد من المبادرات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حزب مستقبل وطن