مطبخ «البوابة» الرمضاني.. طريقة عمل كحك العيد في البيت

تحرص العديد من ربات البيوت خلال هذه الفترة على تحضير العديد من المخبوزات استعدادًا لقدوم عيد الفطر المبارك، والتى أهمها الكحك أو الكعك، لتناوله مع الشاي أو اللبن، وغيرها من المشروبات، وتقديمه للمدعوين من الأصدقاء والأقارب، خلال أيام العيد، وذلك بدلاً من شرائه من المحلات، لضمان صحة مكوناته، لذا يستعرض مطبخ «البوابة» الرمضاني خلال السطور التالية طريقة عمل كحك العيد الناعم، وذلك من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة.

مكونات ومقادير الكحك:

1 كيلو من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ونصف كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

كوب سكر بودرة ناعم.

كوب لبن دافئ.

ملعقة من السكر.

الحشو "حسب الرغبة".

طريقة التحضير:

يجب تحضير وعاء وإضافة الدقيق ورائحة الكحك وكذلك رشة الملح والسمسم ثم تقليب المكونات جيدًا، ثم تسخين السمن على النار فى إناء أخر، ثم إضافته إلى الخليط مع التقليب جيدًا، حتى يصبح لون الدقيق أصفر، ويغلظ قوام العجينة، ثم اتركيها تبرد.

بعد إتمام الخطوة السابقة، يجب فرك الخليط براحة اليد، حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، يجب إضافة ملعقة من السكر مع ماتبقى من اللبن والخميرة إلى العجينة ثم عجن الخليط جيدًا.

وبعد إتمام الخطوات السابق، يجب تقطيع العجين إلى قطع، على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم وضع قطعة الحشو سواء عجوة أو ملبن أو أى حشو أخر حسب الرغبة فى العجين.

ثم وضع كرات العجين فى قالب الكحك حتى يأخذ شكل جمالى، أو انقشى بالمنقاش، ثم وضعه فى صاجات مدهون بالسمن، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 200، وتركه لمدة 30 دقيقة، حتى يحصل على اللون الذهبى، ثم إخراج الصاجات وترك الكحك حتى يبرد، ثم رش السكر البودرة، ويقدم لأفراد الأسرة، فيمكن أن يقدم مع بعض المشروبات على حسب الرغبة، ويمكن أن يقدم بمفردها.