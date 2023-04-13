وزير الرياضة يناقش مع مجلس إدارة استاد القاهرة فرص الاستثمار

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الدولي بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، في ضوء تحويل هيئة الإستاد لهيئة اقتصادية.



شهد الاجتماع الحديث حول الموارد المالية التي حققتها هيئة إستاد القاهرة خلال الفترة الماضية جراء استضافة مجموعة من البطولات والأحداث المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية إستاد القاهرة الدولي ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التي تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكافة المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع ، من أعضاء مجلس الإدارة :"اللواء خالد عبد العال ، اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع ,وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة".