إدارة بئر العبد التعليمية تحتفل بختام الأنشطة للعام الدراسي

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الاحتفال الذي أقامته إدارة بئر العبد التعليمية بمناسبة ختام الأنشطة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م والذي عقد بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنات تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وشهد الاحتفال عرض رياضي لطالبات مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ثم عرض فنى لأطفال روضة مدرسة بئر العبد الابتدائية ثم عرض رياضي لطلاب مدرسة الشهيد عبدالعزيز مرزوقه ثم جاء الدور على الغناء الدويتو من مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية بالخربة ثم فقرة الإنشاد الدينى للطالبة أبرار عبدالله بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنات وكان للمسرحية دور أيضاً فقد أدى أطفال رياض الأطفال بمدرسة الغزلان للتعليم الأساسي عرضاً مسرحياً بعنوان "يا حضرة العمدة "، ثم رجعنا للشعر مرة أخرى فأدت الطالبة/ آلاء موسى بمدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الثانوية بنات قصيدة شعرية عن الأم، ثم عرض فنى لطلاب مدرسة الغزلان للتعليم الأساسي بعنوان "طريق الكباش " ثم عرض رياضي لمدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ثم رجعنا للغناء مرة أخرى للطالب رياض يوسف بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنين وأغنية "عديني قوام يا معدية " ثم فقرة عرض مسرحي من الفلكلور الشعبي باللهجة الصعيدية من مدرسة الغزلان للتعليم الأساسي، وكان للتمثيل بالبنتوميم نصيب من الحفل فقد أدى الطالب بمدرسة أم عقبة ثم اختتم وكيل الوزارة الحفل بكلمة شكر فيها جميع القائمين على هذا الحفل معرباً عن أمنياته القلبية أن تسير العملية التعليمية بإدارة بئر العبد التعليمية على أكمل وجه، وشكر أولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم .

كما قام وكيل الوزارة بافتتاح معرض الأنشطة والذى اشتمل على معروضات لجميع المواد الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م والتى منها معروضات للمجال الصناعي والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي وللصحافة.