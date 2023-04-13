الدوري الممتاز..التعادل السلبي يحسم موقعة المصري والمقاولون

تعادل المقاولون والمصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 25 لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 35 في المركز السادس كما رفع المصري رصيده للنقطة 35 في المركز السابع .

لعب المقاولون بقيادة شوقي غريب بتشكيلة الذئاب الأساسية أمام المصري على استاد برج العرب.

جاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي في حراسة المرمى محمود أبوالسعود

خط الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا.

وخط الوسط لويس إدوارد وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعبدالرحمن خالد جبنة.

وخط الهجوم وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة البدلاء، أحمد عربي ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد ومحمد هاني تريكة وأحمد فوزي ويوسف مجدي ولؤي وائل وعمر سافيولا وفادي فريد.

بينما جاءت تشكيلة المصري الأساسية على النحو التالي :

عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عماد، اسلام ابو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، حسين السيد، عمرو موسى كثنائي

خط الوسط، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد جريندو كثلاثي .

في الهجوم مروان حمدي .