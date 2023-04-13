كشف مجانى على 803 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التي تم إطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس بعزبة الأربعين التابعة لقرية كرم ورزووق بمركز فارسكور وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى ، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أشار البيان إلى تردد ٨٠٣ مواطن على القافلة ، تم تحويل ٢٢ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات ، وأيضا إجراء ١٧٥ تحليل معملى و فحص ٣١حالة بالأشعة و٩ حالات بالسونار ،هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

فيما ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل التى يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة لقسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولته بمحافظة دمياط بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة.

كما تفقد الإستقبال وعيادات طب الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الصحية في إطار تجهيز المركز لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولي .

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

