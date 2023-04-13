تحت أنظار "أوسوريو".. الزمالك يعبر الحدود بثلاثية في الدوري

فاز فريق الزمالك بنتيجة 3-0 على حساب فريق حرس الحدود، باللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 25 لمسابقة الدوري.

جاء الشوط الأول مثير، وسجل ثنائية الزمالك اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 14، وحسام عبدالمجيد في الدقيقة 45+2 .

ناصر منسي من مباراة اليوم

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدققة 90+1 ليحصد الفريق الأبيض الثلاث نقاط، وذلك تحت أنظار المدرب الكولومبي الجديد للزمالك خوان كارلوس أوسوريو والذى تواجد في مدرجات ملعب الكلية الحربية اليوم.

كارلوس أوسوريو من مدرجات الكلية الحربية

وقاد الفريق الأبيض فنيا في لقاء اليوم المدرب العام مدحت عبدالهادي على أن يتولى كارلوس أوسوريو المهمة الفنية الزمالك رسميا من المباريات المقبلة بالدوري .

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل أساسي ضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

لقطة من مباراة الزمالك وحرس الحدود

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 39 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر “ الأخير ” .