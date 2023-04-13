الإسماعيلي يفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على ضيفه إنبي، بتفوق أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

جاء هدف الدراويش مع الدقيقة 41 عن طريق فراس شواط، وعاد اللاعب مرة أخرى وعزز تقدم الدراويش بالهدف الثاني مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وعاد المهاجم التونسي وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 57، وأحرز هدف إنبي الوحيد مروان داوود في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 23 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 29 في المركز الثاني عشر.

