الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يفوز بصعوبة على سبورتنج لشبونة

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، فوزًا صعبًا على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وسبورتنج لشبونة، الذي انتهى بلا أهداف، بالرغم من استحواذ الضيوف على الكرة في أغلب أوقات الشوط.

في الشوط الثاني، نجح اليوفي في هز الشباك عن طريق فيدريكو جاتي في الدقيقة 73، ليخرج بنتيجة إيجابية لفريقه من اللقاء قبل خوض مواجهة الإياب أمام لشبونة، يوم الخميس المقبل 20 أبريل، على ملعب خوسيه ألفالادي بالبرتغال.

بدأ يوفنتوس مباراته ضد سبورتنج لشبونة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كوادرادو - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا - ميليك - كييزا.