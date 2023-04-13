الدوري الأوروبي.. إشبيلية يرفض الهزيمة من مانشستر يونايتد بنيران صديقة

حقق فريق إشبيلية الإسباني، تعادلًا إيجابيًا مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

كان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم اليونايتد بثنائية دون رد، سجلها النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين 14 من صناعة برونو فيرنانديز، و21 من صناعة زميله أنتوني مارسيال.

في الشوط الثاني، قلص الفريق الأندلسي النتيجة بهدف أحرزه مالاسيا لاعب الشياطين الحمر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، قبل أن يتعادل عن طريق النيران الصديقة أيضًا بتسجيل هاري ماجواير مدافع الشياطين الحمر هدف في مرماه في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، ليتأجل الحسم إلى موقعة العودة في إسبانيا.

وتقام مباراة الإياب بين إشبيلية ومانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكان مانشستر يونايتد بدأ المباراة ضد إشبيلية، بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان ييساكا - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - مالاسيا

خط الوسط الدفاعي: كارلوس كاسيميرو - مارسيل سابيتزر.

خط الوسط الهجومي: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

وفي الهجوم: أنتوني مارسيال.

أما إشبيلية، فقد خاض مباراته ضد مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: مونتييل - كواسي - مركاو - أكونيه

خط الوسط الدفاعي: فرناندو - جوديل

خط الوسط الهجومي: أوكامبوس - راكيتيتش - أوليفييه توريس

وفي الهجوم: إريك لاميلا.