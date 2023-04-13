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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الإنجيلية يشارك شعب كنيسة عين شمس الاحتفال بخميس العهد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وبحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية وشعب كنيسة عين شمس الإنجيلية.

خلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث مفصلي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان الحرية والسلام لعالم تكبل بالخوف".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في عمل الله الخلاصي والتحريري من الخطية، وفي غسل الأرجل نرى المسيح يقدم لنا رؤية للقيادة الخادمة".

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