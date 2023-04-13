الزمالك يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك بنتيجة 2-0 في الشوط الأول على حساب فريق حرس الحدود، باللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 25 لمسابقة الدوري.

جاء الشوط مثير، وسجل ثنائية الزمالك اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 14، وحسام عبدالمجيد في الدقيقة 45+2 .

ويعد لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي كرجل أول مع الزمالك، حيث سيعود من المباراة المقبلة كرجل ثان في الفريق بمنصب المدرب العام، وسيكون المدرب الأول هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس اليوم وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.