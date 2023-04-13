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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"شكرى" يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أدلى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بتصريحات صحفية مساء الخميس، كشف فيها عن اعتزام  سامح شكرى وزير الخارجية المشاركة غدا الجمعة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والمقرر عقده في جدة.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصاً على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.

التعاون الخليجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية