الإسماعيلي يتقدم على إنبي بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي وضيفه إنبي، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري .

جاء هدف الدراويش مع الدقيقة 41 عن طريق فراس شواط، وعاد اللاعب مرة أخرى وعزز تقدم الدراويش بالهدف الثاني مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .

خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .





على الجهة الأخرى ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :

حراسة المرمي محمد كوكو.

خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فراش شواط .

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - محمد مخلوف - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.