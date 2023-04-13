رويترز: اعتقال موظف تابع للقوات الجوية الأمريكية بسبب الوثائق المسربة

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، موظفا في الحرس الوطني للقوات الجوية الأمريكية على خلفية تسريب عبر الإنترنت لوثائق سرية أمريكية أحرجت واشنطن مع حلفاء في أنحاء العالم.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل الرجل، جاك تيكسيرا، "فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم إزالة معلومات سرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملاءه اعتقلوا وقاموا "بنشاط تنفيذ القانون المصرح به في منزل في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس".

وأظهرت لقطات فيديو بثتها القنوات الإخبارية ضباطا مدججين بالسلاح في ماساتشوستس يرافقون شابا يرتدي قميصا رمادي اللون وسراويل قصيرة حمراء زاهية في سيارة كانت تنتظر. كان رأسه منحنيًا وشعره قصيرًا.

وقال البنتاجون إن التسريبات كانت "عملًا إجراميًا متعمدًا". وأحال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال بات رايدر الأسئلة المتعلقة بالتحقيق إلى وزارة العدل.

يُزعم أن بعض التفاصيل الأكثر حساسية التي تم تسريبها تتعلق بالقدرات العسكرية الأوكرانية وأوجه القصور، ومعلومات حول حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل وكوريا الجنوبية.

قال الرئيس جو بايدن في وقت سابق يوم الخميس إن المحققين يقتربون من مصدر التسريبات عبر الإنترنت فيما يعتقد أنه أخطر خرق أمني منذ سنوات.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن تيكسيرا كان حارسًا وطنيًا قاد، وهي مجموعة عبر الإنترنت تحت اسم "Thug Shaker Central" شارك فيها ما بين 20 إلى 30 شخصًا حبهم للبنادق والعنصرية وألعاب الفيديو، واستشهدت التايمز بالمقابلات والوثائق التي راجعتها.