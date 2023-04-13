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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الأوروبي.. شوط أول سلبي بين يوفنتوس وسبورتنج لشبونة

مباراة يوفنتوس وسبورتنج
مباراة يوفنتوس وسبورتنج لشبونة
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الإيطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي تقام حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك الساكنة، في الوقت الذي استحوذ سبورتنج لشبونة على الكرة في أغلب دقائق الشوط.

ويأمل فريق السيدة العجوز في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره في مواجهة الليلة، قبل خوض موقعة الإياب أمام نظيره البرتغالي، يوم الخميس المقبل 20 أبريل، على ملعب خوسيه ألفالادي بالبرتغال.

وبدأ يوفنتوس مباراته ضد سبورتنج لشبونة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كوادرادو - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا - ميليك - كييزا.

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