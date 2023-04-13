البورصة : لا نتدخل في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد أو توجيه قوى العرض والطلب بالسوق

قالت البورصة المصرية، إنها لا تتدخل مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما إنها لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

وأضافت في بيان توضيحي، تعليقا علي ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال اليوم الخميس، من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي، أنه من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.

وأوضحت أن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

كما أكدت حرص البورصة المصرية، على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، فإنها تهيب بالجميع عدم الإنسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلوطة.

ووفقا البيانات البورصة فقد بلغت إجمالي قيمة تنفيذات سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد نحو 37% من إجمالي قيمة تنفيذاته خلال اليوم، كما شهدت جلسة المزاد اليوم اتجاها شرائيا من عدد من المؤسسات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البورصة إن صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء) نحو 98,059,806 جنيه مصري، كما بلغ صافي تعامل المؤسسات العربية (بيع) نحو 71,662,500 جنيه مصري، فيما بلغ صافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع) نحو 9,957,110 جنيه مصري، وصافي تعامل الأفراد العرب (بيع) بلغت 4,680,000 جنيه مصري.

وعلي مستوي الأفراد، بلغ صافي تعامل الأفراد المصريين (بيع) نحو 11,760,197 جنيه مصري، كما بلغ عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية: 17 عملية.