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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء أوكرانيا: إعادة بناء بلادنا ملف سيكون من أكبر المشروعات الاستثمارية في تاريخ أوروبا

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الخميس أن إعادة بناء بلاده في حال توقفت العمليات العسكرية الروسية فيها ستكون واحدة من أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ أوروبا.

وقال شميهال في كلمته خلال نقاش وزاري لدعم أوكرانيا جرى على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين: "سيكون ترميم أوكرانيا أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ أوروبا، لكن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الإعمار السريع، الأمر الذي قدره البنك الدولي بنحو 14 مليار دولار. بالنسبة لنا، الأولوية هي ضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية والإنسانية الأساسية".

وأضاف شميهال في كلمته- التي نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن أوكرانيا لديها بالفعل جزء من الأموال لهذا الغرض وتتوقع أن تجتذب أكثر من النصف من الشركاء في النصف الأول من هذا العام.

وكما ورد، يقوم رئيس الحكومة الأوكرانية بزيارة عمل إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما عقد شميهال اجتماعات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن ومسئولين أمريكيين رفيعي المستوى.

دينيس شميهال أوروبا أوكرانيا