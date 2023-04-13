رفيق كابو يقود هجوم إنبي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .

خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .





على الجهة الأخرى ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :

حراسة المرمي محمد كوكو.

خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فراش شواط .

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - محمد مخلوف - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.

