رفيق كابو يقود هجوم إنبي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:
حراسة المرمى .. رضا السيد .
خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .
خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .
الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .
على الجهة الأخرى ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :
حراسة المرمي محمد كوكو.
خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.
خط الوسط: سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: فراش شواط .
ويجلس على مقاعد البدلاء
محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - محمد مخلوف - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.