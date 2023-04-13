البنك الزراعي يستكمل مسيرة قوافل الخير لتوزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

استكمالًا لجهود البنك الزراعي المصري في توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة قوافل الخير التي أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك ،واصلت القوافل مسيرتها لتجوب 11 محافظة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية هي ( البحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وقنا وسوهاج ودمياط وبني سويف وأسيوط والمنيا والفيوم) ،وبذلك يبلغ عدد المحافظات التي استهدفتها قوافل الخير 22 محافظة، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية ،وتخفيف العبء عنهم خلال الشهر الفضيل .

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ،ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

وكانت البداية في محافظة البحيرة حيث قام سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتوزيع كراتين السلع والمواد التموينية على الأسر المستحقة من أبناء المحافظة ،وذلك بحضور خالد بدر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وعادل عبد المنعم رئيس منطقة الوجه البحري بالبنك الزراعي المصري.

وعبرت نائب محافظ البحيرة عن تقديرها لجهود البنك الزراعي المصري الذي يعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً خاصةً خلال شهر رمضان المعظم ،مؤكدة أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة لتوزيع الكراتين على لضمان وصولها لمستحقيها.

من جانبه أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة حرص البنك الدائم على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الإجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح خالد بدر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، أن البنك الزراعي المصري أطلق قوافل الخير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ضمن استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية والتي تستهدف مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجاتهم الاساسية وتحسين مستوى معيشتهم لتوفير حياة كريمة للجميع .

وأكد أن قوافل الخير تعمل على توفير السلع والمواد الغذائية للمستحقين سواء بتوزيع كراتين رمضان أو قسائم شراء مواد غذائية الصادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين تسلم للمستحقين ليقوموا بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاتهم من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .

وفي محافظة المنوفية استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد البنك الزراعي المصري لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تزامناً مع شهر رمضان المباركحيث قام الأستاذ محمد الشاذلى رئيس قطاع المنوفية بتسليم المحافظ كوبونات المواد الغذائية كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمستحقين من أبناء المحافظة على أن يتم توزيع القسائم بالتنسيق بين المحافظة والبنك التحديد الحالات المستحقة وفق لجنة المساعدات الإنسانية بالديوان العام للمحافظة .

وفي محافظة دمياط التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفد البنك الزراعي المصري برئاسة أسامة حلمى رئيس قطاع البنك بدمياط وبورسعيد وجرى خلال اللقاء تسليم المحافظة كوبونات المواد الغذائية كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمستحقين من أبناء المحافظة.

كما استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفد البنك الزراعي المصري برئاسة يحيى فراج رئيس قطاع البنك بسوهاج وجرى خلال اللقاء تسليم المحافظة كوبونات المواد الغذائية كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمستحقين من أبناء المحافظة.

من جانبه ثمن محافظ قنا اللواء أشرف الداودي الدور المجتمعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا وذلك خلال لقاء المحافظ بوفد البنك الزراعي المصري برئاسة محمد فرغلي رئيس قطاع البنك بقنا.

كما شهدت محافظات كفر الشيخ والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط والغربية لقاءات مماثلة التقى خلالها السادة المحافظين بممثلي البنك الزراعي المصري لتوزيع القسائم والمواد التموينية ضمن قوافل الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة جهود الدولة في تلبية متطلبات الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك .