"صبحي" يلتقي السفير المصري في لشبونة لبحث الاستفادة من خبرات البرتغال في تطوير منظومة كرة القدم

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع السفير وائل النجار، سفير مصر لدي البرتغال والقنصل احمد شاش، سبل الاستفادة من الخبرات البرتغالية في كرة القدم في مجالات التدريب و علوم الرياضية المختلفة وإعداد المدربين و الإداريين وثقل مهاراتهم عن طريق التعايش مع الخبراء والفنيين البرتغاليين لخلق كوادر رياضية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تبادل الخبرات فى مجال العلوم الرياضية، و التدريب والتسويق الرياضي والادارة الرياضية والاعداد البدني للاعبين مما يسهم في النهوض بمنظومة كرة القدم المصرية وإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، من خلال إنشاء منظومة كروية متكاملة قائمة على الاستعانة بأفضل المدربين في مصر، وعقد الشراكات مع كبرى الأندية العالمية، لتطوير مهارات اللاعبين وتقديم دورات تدريبية للمدربين حول كيفية انتقاء المواهب، وتحليل أداء اللاعبين، وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير مستوى الناشئين وفقًا لأحدث التدريبات العالمية، وإعداد اللاعبين بكافة المهارات الرياضية المتطورة لتجهيزهم للإحتراف العالمي، وتنمية الاستثمار الرياضي في مصر، عبر الاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية والتنظيمية والعلمية في البرتغال.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تشجيع الوزارة للأندية الرياضية للتوسع فى إقامة الأكاديميات الرياضية والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى هذا الشأن بما يعود بالنفع على اكتشاف وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات المدربين المصريين.

ولفت الوزير إلى انتعاش الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بالمواهب الرياضية الشابة التى تتطلب تقديم كل الدعم والرعاية لها لاستدامة موهبتها، مشيراً إلى نهج الوزارة نحو إعلاء قيمة الاستثمار الرياضى بالمجتمع للمساهمة فى نشر الرياضة والكشف عن المواهب من جانب ورعاية الأبطال الرياضيين من جهة أخرى.