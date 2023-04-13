الدوري الممتاز.. تعرف على تشكيل المقاولون الأساسي لمواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة شوقي غريب شوقي غريب تشكيلة الذئاب الأساسية للقاء المصري ضمن مواجهات الاسبوع لـ25 لمسابقة الدوري والتى ستنطلق بعد قليل على استاد برج العرب.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي في حراسة المرمى محمود أبوالسعود

خط الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا.

وخط الوسط لويس إدوارد وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعبدالرحمن خالد جبنة.

وخط الهجوم وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة البدلاء، أحمد عربي ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد ومحمد هاني تريكة وأحمد فوزي ويوسف مجدي ولؤي وائل وعمر سافيولا وفادي فريد.