روما يتلقى خسارة من فينورد بالدوري الأوروبي

تلقى فريق روما الإيطالي، خسارة من نظيره فينورد الهولندي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيجينورد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح التهديف ماتس ويفر بهدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء بهذا الهدف، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب.

وحصل لاعبو الجيالوروسي على ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن أهدرها لورينزو بيليجريني في الدقيقة 43، كما اصطدمت كرة روجر إبانيز بالعارضة لتحرم فريق العاصمة الإيطالية من إدراك التعادل.

وتقام مباراة الإياب بين روما وفينورد في ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

ويلتقى الفائز بمجموع مباراتي روما وفينورد في الدور نصف النهائي من اليوروباليج، مع الفائز من مواجهة باير ليفركوزن الألماني ورويال سان خليلوز البلجيكي.